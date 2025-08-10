Prabowo-Panglima TNI Naik Maung Cek Pasukan Upacara Gelar Kehormatan Militer

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menaiki mobil Maung untuk melakukan pengecekan upacara gelar pasukan operasional dan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus Kopassus), Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).

Tampak Prabowo yang menggunakan safari khasnya dengan peci dan kacamata hitam menaiki Maung didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat menghadiri upacara gelar pasukan ini.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan para menteri Kabinet Merah Putih hadir terlebih dulu di lapangan upacara. Sebelum pelaksanaan, juga terlebih dulu ditembakkan meriam salvo sebagai penanda bahwa upacara akan segera dimulai.

Sementara itu, upacara ini menjadi momentum penting menjelang pelantikan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Informasi yang beredar menyebutkan pelantikan Letjen Tandyo akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo.

Selain itu, juga akan dilakukan pelantikan dan pengukuhan Panglima Komando Pasukan Khusus, Panglima Korps Marinir, Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat, Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, Komando Daerah Militer, Komando Daerah Angkatan Laut, Komando Daerah Angkatan Udara, Komando Operasi Udara, Grup Komando Pasukan Khusus, Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, Brigade Infanteri Marinir, Resimen Komando Korps Pasukan Gerak Cepat, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, Batalyon Infanteri Marinir, dan Batalyon Komando Korps Pasukan Gerak Cepat.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo juga akan memberikan penganugerahan Jenderal Kehormatan Bintang 4 di antaranya Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Sjafrie Sjamsoeddin, Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) M. Herindra, Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Agus Sutomo, dan Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) KKO Ali Sadikin.

(Fetra Hariandja)