HOME NEWS NASIONAL

Suara Presiden Prabowo Bergetar saat Pimpin Mengheningkan Cipta di Batujajar

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |09:34 WIB
Suara Presiden Prabowo Bergetar saat Pimpin Mengheningkan Cipta di Batujajar
Presiden Prabowo Subianto memimpin mengheningkan cipta/Foto: Setneg
A
A
A

JAKARTA - Suasana hening menyelimuti ketika Presiden Prabowo Subianto memimpin mengheningkan cipta pada upacara gelar pasukan operasional dan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus Kopassus), Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).

Dengan suara bergetar, Prabowo mengajak seluruh peserta upacara untuk menundukkan kepala dan mengenang jasa para pahlawan bangsa.

“Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa para pahlawan pendiri bangsa, para pendahulu kita, para syuhada yang telah gugur demi kemerdekaan, kehormatan, dan kedaulatan bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Prabowo melanjutkan, “Semoga jasa mereka selalu kita kenang dan semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan Yang Mahakuasa. Mengheningkan cipta mulai.”

Momen ini menjadi salah satu bagian paling khidmat dari rangkaian upacara yang juga dihadiri para Menteri Kabinet Merah Putih, hingga pejabat tinggi TNI, termasuk Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tandyo Budi Revita yang dijadwalkan dilantik sebagai Wakil Panglima TNI.


 

(Fetra Hariandja)

      
