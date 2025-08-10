Presiden Prabowo Subianto Resmikan 6 Grup Kopassus Baru, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) saat upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer (Gepaopshormil) di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung, Minggu (10/8/2025). Selain itu, Presiden juga meresmikan Komando Daerah dari tiga Matra TNI.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan," kata Presiden dalam pidatonya.

"1 Komando Operasi Udara, 6 Grup Komando Pasukan Khusus," lanjut Presiden.

Setelah diresmikan, Presiden secara simbolik menekankan tombol yang berbunyi sirine. Selanjutnya, prajurit yang dikukuhkan oleh Presiden naik ke atas mimbar acara.

Adapun, Jenderal TNI Agus Subiyanto telah menunjuk para Dangrup Kopassus. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/1033/VIII/2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Berikut daftarnya:

Kolonel Inf. Raden Nashrul Fathurrohman

Jabatan lama: Danrindam III/Slw

Jabatan baru: Dangrup 1 Kopassus