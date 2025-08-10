Presiden Prabowo Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 hingga Bintang Sakti

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat kehormatan militer dalam upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus Kopassus), Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).

Tampak Presiden Prabowo menyematkan secara langsung pangkat kehormatan kepada sejumlah tokoh militer yang telah berjasa dalam setiap tugas dan operasi yang dilakukan.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo memberikan penganugerahan Jenderal Kehormatan Bintang 4, di antaranya:

Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Sjafrie Sjamsoeddin,

Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) M. Herindra,

Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Agus Sutomo,

Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Kko Ali Sadikin.

Sementara penganugerahan Jenderal Kehormatan Bintang 3 diberikan kepada: