Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita Resmi Menjabat Wakil Panglima TNI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |10:28 WIB
Jenderal TNI Tandyo Budi Revita Resmi Menjabat Wakil Panglima TNI
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letnan Jenderal (Letjen) TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI/Foto: Setneg
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Pelantikan berlangsung dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer (Gepaopshormil) di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung, Minggu (10/8/2025).

Sebelumnya, Tandyo menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad). Prabowo mencopot bintang tiga yang ada di pundak Tandyo Budi dan menggantinya dengan bintang empat atau pangkat Jenderal.

Sekedar informasi, jabatan Wakil Panglima terakhir kali dijabat oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000.

Jabatan tersebut kemudian dihapus oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai bagian dari efisiensi struktur TNI.

Jabatan Wakil Panglima TNI kembali dihidupkan pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres). Kini, posisi Wakil Panglima TNI diisi kembali.


 

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334/tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841/tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181086/pangdam-OBRr_large.jpg
Gembleng Kadet, Pangdam Bukit Barisan: Tanamkan Cinta Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065/pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement