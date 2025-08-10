Jenderal TNI Tandyo Budi Revita Resmi Menjabat Wakil Panglima TNI

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letnan Jenderal (Letjen) TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI/Foto: Setneg

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Pelantikan berlangsung dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer (Gepaopshormil) di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung, Minggu (10/8/2025).

Sebelumnya, Tandyo menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad). Prabowo mencopot bintang tiga yang ada di pundak Tandyo Budi dan menggantinya dengan bintang empat atau pangkat Jenderal.

Sekedar informasi, jabatan Wakil Panglima terakhir kali dijabat oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000.

Jabatan tersebut kemudian dihapus oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai bagian dari efisiensi struktur TNI.

Jabatan Wakil Panglima TNI kembali dihidupkan pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres). Kini, posisi Wakil Panglima TNI diisi kembali.





(Fetra Hariandja)