Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Tokoh yang Dianugerahi Jenderal Bintang Empat, Berikut Profilnya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |11:42 WIB
5 Tokoh yang Dianugerahi Jenderal Bintang Empat, Berikut Profilnya
Presiden Prabowo Subianto menganugerahi kenaikan pangkat bintang empat kepada lima tokoh/Foto: Setneg
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganugerahi kenaikan pangkat bintang empat kepada lima tokoh yang telah berjasa kepada bangsa. Para tokoh ini sebelumnya berpangkat Letnan Jenderal atau bintang tiga.

Prosesi penganugerahan tersebut berlangsung dalam acara Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer (Gepaopshormil) di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung, Minggu (10/8/2025). Berikut ini profil lima tokoh yang dianugerahi kenaikan pangkat oleh Presiden Prabowo Subianto:

Yunus Yosfiah

Penganugerahan kenaikan pangkat pertama diberikan kepada purnawirawan TNI Yunus Yosfiah yang tercatat sebagai Menteri Penerangan terakhir dalam sejarah Republik Indonesia. Dia merupakan lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1965.

Sebagai seorang tentara, Yunus Yosfiah kaya akan pengalaman operasi militer. Penyandang brevet Kopassus itu terjun langsung dalam Operasi Seroja yang bertujuan mengintegrasikan Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia pada 1975. Yunus memimpin pasukan khusus yang berperan penting dalam tindakan militer di lapangan.

Sjafrie Sjamsoeddin

Sjafrie Sjamsoeddin yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), lulusan Akademi Militer tahun 1974, dihargai kenaikan pangkat atas jasanya yang luar biasa dan berhasil dalam setiap penugasan operasi.

Sjafrie diketahui pernah menjabat Komandan Nanggala X Timor Timur tahun 1976, Komandan Nanggala XXI Aceh, dan Komandan Tim Maleo Irian Jaya tahun 1987, serta Satgas Kopassus Timor Timur pada 1990.

Setelah itu, Sjafrie pernah dipercaya menjadi Komandan Grup A Paspampres di masa Presiden Soeharto. Kemudian, tahun 1995 dia dipindahtugaskan menjadi Danrem 061/Surya Kencana.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334/tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841/tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181086/pangdam-OBRr_large.jpg
Gembleng Kadet, Pangdam Bukit Barisan: Tanamkan Cinta Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065/pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement