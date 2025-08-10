5 Tokoh yang Dianugerahi Jenderal Bintang Empat, Berikut Profilnya

Presiden Prabowo Subianto menganugerahi kenaikan pangkat bintang empat kepada lima tokoh/Foto: Setneg

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganugerahi kenaikan pangkat bintang empat kepada lima tokoh yang telah berjasa kepada bangsa. Para tokoh ini sebelumnya berpangkat Letnan Jenderal atau bintang tiga.

Prosesi penganugerahan tersebut berlangsung dalam acara Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer (Gepaopshormil) di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung, Minggu (10/8/2025). Berikut ini profil lima tokoh yang dianugerahi kenaikan pangkat oleh Presiden Prabowo Subianto:

Yunus Yosfiah

Penganugerahan kenaikan pangkat pertama diberikan kepada purnawirawan TNI Yunus Yosfiah yang tercatat sebagai Menteri Penerangan terakhir dalam sejarah Republik Indonesia. Dia merupakan lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1965.

Sebagai seorang tentara, Yunus Yosfiah kaya akan pengalaman operasi militer. Penyandang brevet Kopassus itu terjun langsung dalam Operasi Seroja yang bertujuan mengintegrasikan Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia pada 1975. Yunus memimpin pasukan khusus yang berperan penting dalam tindakan militer di lapangan.

Sjafrie Sjamsoeddin

Sjafrie Sjamsoeddin yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), lulusan Akademi Militer tahun 1974, dihargai kenaikan pangkat atas jasanya yang luar biasa dan berhasil dalam setiap penugasan operasi.

Sjafrie diketahui pernah menjabat Komandan Nanggala X Timor Timur tahun 1976, Komandan Nanggala XXI Aceh, dan Komandan Tim Maleo Irian Jaya tahun 1987, serta Satgas Kopassus Timor Timur pada 1990.

Setelah itu, Sjafrie pernah dipercaya menjadi Komandan Grup A Paspampres di masa Presiden Soeharto. Kemudian, tahun 1995 dia dipindahtugaskan menjadi Danrem 061/Surya Kencana.