Prabowo ke Komandan TNI: Latih Prajurit seperti Anak Kandung, Bukan dengan Kekejaman

Presiden Prabowo Subianto meminta komandan TNI agar memimpin dengan memberi teladan di garis depan/Foto: Setneg

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para komandan TNI agar memimpin dengan memberi teladan di garis depan, melatih prajurit dengan keras namun tetap menjunjung kemanusiaan. Ia menegaskan, pasukan harus dijaga dan dibina layaknya anak kandung, bukan dengan kekejaman.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara pelantikan sebanyak 6 Panglima Komando Daerah Militer, 20 Komandan Brigade, dan 100 Komandan Batalyon Teritorial baru, yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).

Prabowo membuka amanatnya dengan menyampaikan kondisi global yang menurutnya penuh ketidakpastian, termasuk berbagai konflik besar di Eropa dan Timur Tengah.

“Indonesia tidak mau memihak blok mana pun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain: Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat,” kata Prabowo.