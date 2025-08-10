Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo ke Komandan TNI: Latih Prajurit seperti Anak Kandung, Bukan dengan Kekejaman

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |14:07 WIB
Prabowo ke Komandan TNI: Latih Prajurit seperti Anak Kandung, Bukan dengan Kekejaman
Presiden Prabowo Subianto meminta komandan TNI agar memimpin dengan memberi teladan di garis depan/Foto: Setneg
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para komandan TNI agar memimpin dengan memberi teladan di garis depan, melatih prajurit dengan keras namun tetap menjunjung kemanusiaan. Ia menegaskan, pasukan harus dijaga dan dibina layaknya anak kandung, bukan dengan kekejaman.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara pelantikan sebanyak 6 Panglima Komando Daerah Militer, 20 Komandan Brigade, dan 100 Komandan Batalyon Teritorial baru, yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).

Prabowo membuka amanatnya dengan menyampaikan kondisi global yang menurutnya penuh ketidakpastian, termasuk berbagai konflik besar di Eropa dan Timur Tengah.

“Indonesia tidak mau memihak blok mana pun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain: Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat,” kata Prabowo.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334/tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841/tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181086/pangdam-OBRr_large.jpg
Gembleng Kadet, Pangdam Bukit Barisan: Tanamkan Cinta Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065/pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement