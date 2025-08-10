Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aksi Spektakuler Flying Inflatable Boat di Langit Batujajar

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |14:53 WIB
JAKARTA – Flying Inflatable Boat (FIB) merupakan inovasi terbaru dan kebanggaan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Alat ini melakukan flypass usai upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus Kopassus), Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).

Flying Inflatable Boat juga memperlihatkan kemampuannya di depan Presiden Prabowo Subianto. Flying Inflatable Boat menjadi terobosan luar biasa TNI yang memadukan perahu karet taktis berkecepatan tinggi dengan sistem sayap melayang bermesin.

Terlihat Flying Inflatable Boat juga melintas tepat di atas kepala tamu undangan, menampilkan kelincahan dan stabilitasnya di udara.

Inovasi ini tidak hanya dirancang untuk mendukung operasi militer perang, tetapi juga sangat efektif digunakan dalam operasi militer selain perang, seperti misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana alam.

Keberadaan Flying Inflatable Boat pun menegaskan komitmen TNI untuk terus berinovasi dalam menghadirkan peralatan yang adaptif terhadap berbagai medan dan situasi, baik di darat, laut, maupun udara.


 

(Fetra Hariandja)

      
