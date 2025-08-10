Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Penerjun Wingsuit Pasukan Elite TNI AU Mendarat di Depan Prabowo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |15:15 WIB
Momen Penerjun Wingsuit Pasukan Elite TNI AU Mendarat di Depan Prabowo
Momen Penerjun Wingsuit Pasukan Elite TNI AU Mendarat di Depan Prabowo
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah aksi spektakuler ditampilkan oleh prajurit TNI dari tiga matra saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer (Gepaopshormil) di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Seperti demontrasi perang hingga penanggulangan bencana hingga misi kemanusiaan internasional.

Atraksi demo prajurit ini dibuka dengan dentuman ledakan di darat. Selanjutnya ditampilkan kesiapan TNI melumpuhkan musuh dari segala ancaman yang mengganggu negara.

Dari di udara, para penerjun wingsuit juga tak mau ketinggalan memamerkan keahliannya dalam demo operasi militer ini. para penerjun dengan pakaian khusus tersebut meloncat dari pesawat yang membawanya.

Setelah melakukan beberapa formasi, para penerjun akhir membuka parasut untuk bersiap mendarat. Terlihat Prajurit penerbangan wingsuit pertama berhasil mendarat dengan sempurna di depan Presiden Prabowo dan langsung memberikan hormat.

Wingsuit ini sebenarnya pertama kali ditampilkan dihadapan Presiden Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada tahun 2023.

Penerjunan dari Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) juga telah meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai satuan militer pertama di Indonesia yang menguasai kemampuan terjun bebas dengan wingsuit.

Adapun dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto bangga melihat semangat yang menyala-nyala dari para prajurit saat memimpin Upacara Gelar Kehormatan Militer ini. Dia mengaku terhormat bisa memimpin upacara tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181060/pemerintah-5QR2_large.jpg
Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Militer Raksasa Airbus A400M Seperti Bawa Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181038/viral-qIGQ_large.jpg
Cerita Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Raksasa Airbus A400M dari Sevilla Spanyol ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181032/pemerintah-5MxZ_large.jpg
Pesawat Raksasa Airbus A400M TNI AU Akan Jalankan Misi Kemanusiaan Termasuk di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181016/pemerintah-K9Rw_large.jpg
Ini Spesifikasi Airbus A400M, Pesawat Angkut Raksasa Baru TNI AU Buatan Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161101/jet_temput-Urk4_large.jpg
TNI AU Akan Tampilkan Tiga Formasi Udara dalam Upacara Kehormatan Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160361/tni_au-7KrL_large.jpg
Bikin Merinding! Kisah Lagu Janji dari Langit Ciptaan Marsma Fajar Adriyanto “Red Wolf”
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement