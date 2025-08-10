Momen Penerjun Wingsuit Pasukan Elite TNI AU Mendarat di Depan Prabowo

JAKARTA – Sejumlah aksi spektakuler ditampilkan oleh prajurit TNI dari tiga matra saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer (Gepaopshormil) di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Seperti demontrasi perang hingga penanggulangan bencana hingga misi kemanusiaan internasional.

Atraksi demo prajurit ini dibuka dengan dentuman ledakan di darat. Selanjutnya ditampilkan kesiapan TNI melumpuhkan musuh dari segala ancaman yang mengganggu negara.

Dari di udara, para penerjun wingsuit juga tak mau ketinggalan memamerkan keahliannya dalam demo operasi militer ini. para penerjun dengan pakaian khusus tersebut meloncat dari pesawat yang membawanya.

Setelah melakukan beberapa formasi, para penerjun akhir membuka parasut untuk bersiap mendarat. Terlihat Prajurit penerbangan wingsuit pertama berhasil mendarat dengan sempurna di depan Presiden Prabowo dan langsung memberikan hormat.

Wingsuit ini sebenarnya pertama kali ditampilkan dihadapan Presiden Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada tahun 2023.

Penerjunan dari Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) juga telah meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai satuan militer pertama di Indonesia yang menguasai kemampuan terjun bebas dengan wingsuit.

Adapun dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto bangga melihat semangat yang menyala-nyala dari para prajurit saat memimpin Upacara Gelar Kehormatan Militer ini. Dia mengaku terhormat bisa memimpin upacara tersebut.