HOME NEWS NASIONAL

Saat Prabowo Rapikan Baret Cak Imin dan Sultan Najamudin dalam Upacara Kehormatan Militer

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |15:36 WIB
Saat Prabowo Rapikan Baret Cak Imin dan Sultan Najamudin dalam Upacara Kehormatan Militer
Saat Prabowo Rapikan Baret Cak Imin dan Sultan Najamudin
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus Kopassus), Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

Sebelum upacara dimulai, langkah Prabowo terhenti saat menyalami sejumlah pejabat negara yang hadir.

Prabowo spontan merapikan baret yang dikenakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Aksi itu terjadi saat Prabowo menyalami jajaran pejabat yang kompak mengenakan seragam loreng ala prajurit TNI. Ketika melihat baret Cak Imin sedikit miring, Prabowo langsung membetulkannya.

Hal serupa juga dilakukan Prabowo pada Ketua DPD Sultan Najamudin, dia menggeser posisi baret agar lebih rapi. Adegan ini sontak membuat sejumlah pejabat di sekitar mereka tersenyum hingga tertawa kecil.

Dalam sambutannya, Prabowo menjelaskan alasan para tokoh nasional, mulai dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, hingga menteri kabinet Merah Putih mengenakan loreng.

Menurutnya, pakaian itu menjadi simbol keterlibatan dan kesediaan mereka untuk bersama rakyat mempertahankan negara dalam konsep pertahanan rakyat semesta.

 

