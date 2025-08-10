Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengintip Rumah Dinas Mewah Kejagung di Jalan Hang Tuah Jaksel, Dijaga Ketat Marinir dan Tim Intelijen

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |15:57 WIB
Mengintip Rumah Dinas Mewah Kejagung di Jalan Hang Tuah Jaksel, Dijaga Ketat Marinir dan Tim Intelijen
Mengintip Rumah Dinas Mewah Kejagung di Jalan Hang Tuah Jaksel/Okezone
A
A
A

JAKARTA- Suasana rumah mewah yang disebut merupakan rumah dinas Kejaksaan Agung (Kejagung) terpantau sepi dari aktivitas di akhir pekan ini. Rumah dinas ini berlokasi di Jalan Hang Tuah Raya Nomor 21, Jakarta Selatan.

Pantauan Okezone di lokasi, rumah yang terletak persis di tepi jalan Hang Tuah Raya ini terlihat tidak ada aktivitas. Gerbang berwarna hitam itu tertutup rapat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna membenarkan jika rumah mewah bernomor 21 di Jalan Raya Hang Tuah itu merupakan milik institusinya.

"(Benar) Itu rumah dinas Kejaksaan," kata Anang dikonfirmasi Okezone, Minggu (10/8/2025).

Anang menyebut jika rumah itu biasa digunakan untuk keperluan dinas. Namun, dia membantah dengan tegas jika disebutkan rumah tersebut menjadi tempat 'pemerasan' kepada pihak yang berperkara di Kejagung.

"Tidak benar (untuk pemerasan). (Rumah itu digunakan) untuk keperluan dinas," tuturnya.

Namun Anang tak menjelaskan lebih jauh ihwal keperluan dinas yang dimaksud. Dia juga enggan menjawab terkait adanya informasi tentang penjagaan ketat dari personel TNI.

Diketahui, rumah yang menjulang tinggi dengan tembok marmer dengan kelir berwarna cokelat itu belakangan menjadi sorotan di media sosial.

Keberadaan rumah milik Kejagung itu pun diakui oleh salah satu orang yang kerap beraktivitas di sekitar lokasi tersebut. Saat berbincang, dia mengaku jika rumah itu dijaga oleh satuan dari TNI.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180426//pemerintah-oEUt_large.jpg
Kejagung Kembalikan Rp13 Triliun ke Negara, Komisi III DPR: Patut Ditiru Penegak Hukum Lainnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175746//jaksa_agung-nSHj_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot Diduga Terkait Kasus Robot Trading, Bakal Dipidana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175475//kajari_jakarta_barat_dicopot_dari_jabatannya-MZ0s_large.jpg
Diduga Gelapkan Barang Bukti, Kajari Jakarta Barat Dicopot dari Jabatannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174767//prabowo-wVid_large.jpg
6 Smelter Rampasan Korupsi Rp300 Triliun Diserahkan ke PT Timah, Prabowo: Yang Terlibat Sudah Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159327//prabowo-BnYJ_large.jpg
Prabowo Mendadak Panggil Kapolri-Jaksa Agung, Perintahkan Tindak Tegas Pengoplos Beras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155752//kejagung-3koa_large.jpg
Jaksa Agung Mutasi 34 Pejabat dari Kajati hingga Kapuspenkum, Berikut Daftarnya Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement