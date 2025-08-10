Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamen Ferry Didapuk sebagai Tokoh Perubahan, Hamdan Zoelva Apresiasi MUI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |16:26 WIB
Wamen Ferry Didapuk sebagai Tokoh Perubahan, Hamdan Zoelva Apresiasi MUI
Wamen Ferry Didapuk sebagai Tokoh Perubahan, Hamdan Zoelva Apresiasi MUI
A
A
A

JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi  Ferry Juliantono mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Perubahan Ekonomi Indonesia dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penghargaan tersebut diberikan setelah pemaparan Ferry mengenai Program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di Sidang Tahunan Ekonomi Umat, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI, di Jakarta.

Ferry yang juga Sekjen Syarikat Islam ini didapuk sebagai tokoh bangsa yang dapat mengubah strategi ekonomi Indonesia dan berpihak pada pertumbuhan ekonomi desa dan umat, serta melaksanakan tugas sebagai koordinator ketua Pelaksana harian satgas Pembentukan Koperasi desa merah putih.

Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, menyambut baik penghargaan Tokoh Perubahan dari MUI tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah MUI dan menjadikan semangat agar Syarikat Islam, sebagai ormas yang berfokus pada dakwah ekonomi untuk lebih fokus dan semangat membantu program-program pemerintah, terutama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.” Kata Hamdan di Jakarta, Minggu (10/8/2025).

Menurutnya, Ferry sebagai Sekjen adalah aset bangsa yang dia wakafkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Syarikat Islam bangga kadernya mendapatkan apresiasi tersebut. 

"Ini sekaligus apresiasi terhadap Syarikat Islam, apalagi tahun ini kami genap berusia 120 tahun pada bulan Oktober nanti,” tutup mantan  Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Sementara di kesempatan yang sama Wamen Ferry mengatakan, penghargaan ini adalah penyemangat dan juga amanah luar biasa. 

"Setelah ini, kami akan membangun kerjasama antara MUI dan Dewan Mesjid Indonesia (DMI) untuk membangun Koperasi Mesjid di seluruh Indonesia,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/629/3182913//game_online-PCKz_large.jpg
Prabowo Larang Game Online, Ini 3 Rekomendasi Permainan yang Ramah Anak Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896//kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182866//pesawat-F9zB_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Bertemu PM Australia Bahas Investasi-Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182865//prabowo_pimpin_rapat_khusus_di_halim_perdanakusuma-DTYq_large.jpg
Sebelum Terbang ke Australia, Prabowo Pimpin Rapat Khusus di Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182836//menko_kumham_imipas_yusril_ihza_mahendra-8NPI_large.jpg
Yusril Ungkap Surat Orang Tua Reynhard Sinaga untuk Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182826//prabowo-YBgF_large.jpg
Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, Diumumkan Minggu Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement