INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pomdam Tetapkan 4 Prajurit Tersangka Kasus Kematian Prada Lucky, 16 Anggota Diperiksa Intensif

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |16:43 WIB
Pomdam Tetapkan 4 Prajurit Tersangka Kasus Kematian Prada Lucky, 16 Anggota Diperiksa Intensif
Pomdam Tetapkan 4 Prajurit Tersangka Kasus Kematian Prada Lucky
JAKARTA – Sub Detasemen Polisi Militer Ende menetapkan empat prajurit TNI sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo. Seluruh tersangka juga telah dilakukan penahanan.

"Oleh penyidik Pomdam IX/Udayana sudah ditetapkan 4 orang tersangka dan dilaksanakan penahanan di Subdenpom IX/1-1 di Ende," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Wahyu Yudhayana saat dikonfirmasi, Minggu (10/8/2025).

Prada Lucky meninggal dunia di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (6/8). Korban tewas diduga akibat dianiaya oleh seniornya.

Adapun empat tersangka tersebut berinisial, Pratu AA; Pratu EDA; Pratu PNBS; Pratu ARR. Mereka akan menjalani pemeriksaan untuk menentukan pasal sesuai yang tersangka lakukan.

Selain empat tersangka di atas, penyidik Pomdam Udayana juga melakukan pemeriksaan terhadap 16 prajurit.

Dia menegaskan, bahwa dari pemeriksaan belasan prajurit tersebut tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru.

"Selanjutnya untuk 16 orang lainnya saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan lanjutan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dari hasil pemeriksaan tersebut," ujarnya.

 

