INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Perkuat TNI Lewat Pengukuhan Satuan Tempur Baru, Ini Daftar Lengkapnya!

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |18:25 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengukuhkan sejumlah Panglima serta satuan TNI dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Komplek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Komando Pasukan Khusus (Pusdiklat Kopassus), Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu, (10/8/2025).

Prabowo juga melantik empat jabatan strategis TNI. Keempatnya adalah Letjen TNI Djon Afriandi sebagai Panglima Komando Pasukan Khusus, Letjen TNI (Mar) Endi Supardi sebagai Panglima Korps Marinir.

Selanjutnya Marsdya TNI Deny Muis sebagai Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat, dan Marsdya TNI Andyawan Martono Putra sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengukuhkan sejumlah satuan tempur di lingkungan TNI.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Hari Minggu Tanggal 10 Agustus Tahun 2025, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan 6 Komando Daerah Militer, ujar Prabowo.

“14 Komando Daerah Angkatan Laut, 3 Komando Daerah Angkatan Udara, 1 Komando Operasi Udara, 6 Grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial Pembangunan, 5 Batalion Infanteri Marinir, 5 Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat,”sambungnya.

Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi bagian dari upaya penguatan struktur dan kesiapan tempur TNI.

 

