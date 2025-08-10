Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Zikir Nasional 2025, Lalu Lintas di Kawasan Masjid Istiqlal Macet Parah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |19:01 WIB
Zikir Nasional 2025, Lalu Lintas di Kawasan Masjid Istiqlal Macet Parah
Zikir Nasional 2025, Lalu Lintas di Kawasan Masjid Istiqlal Macet Parah/Okezone
JAKARTA -PB Jatma Azwaja menggelar Zikir Nasional & Ikrar Bela Negara di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Minggu (10/8/2025) malam. Arus lalu lintas di kawasan Masjid Istiqlal terpantau macet karena banyaknya jamaah yang hadir.

Pantauan Okezone, arus lalu lintas di Jalan Katedral tampak padat dari kendaraan. Kepadatan terjadi karena banyaknya aktivitas keluar masuk jemaah di Masjid Istiqlal.

Sementara di di kawasan Jalan Perwira, arus lalu lintas padat karena banyaknya kendaraan yang hendak masuk ke dalam Masjid Istiqlal. Namun, kepadatan hanya terjadi di sekitar pintu masuk Masjid Istiqlal.

Petugas kepolisian telah berada di jalanan sekitar Masjid Istiqlal, baik untuk melakukan pengamanan maupun pengaturan arus lalu lintas.

Petugas kepolisian tampak sibuk melakukan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Perwira dan Jalan Katedral.

Belum ada penutupan arus lalu lintas di jalanan sekitar Masjid Istiqlal. Selain petugas kepolisian, terdapat juga Dishub dan Satpol PP membantu pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas.

(Fahmi Firdaus )

      
