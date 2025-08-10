Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawasan Kembangan Jakbar Diterjang Banjir Kiriman dari Bogor

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |22:09 WIB
Kawasan Kembangan Jakbar Diterjang Banjir Kiriman dari Bogor
JAKARTA- Banjir kiriman menerjang wilayah di Jalan Briti, Kembangan, Jakarta Barat pada Minggu (10/8/2025) malam.  Sejumlah perumahan terendam genangan air hingga setinggi 40-50 cm.

"Tadi jam setengah 4 mulai masuk, mulai jam 5 tambah naik. Kalau hujan sih enggak, kalau ada kiriman dari Bogor tuh baru banjir karena kita kan bantaran kali Pesanggrahan-Ciliwung," ujar salah satu warga, Mila pada wartawan.

Menurutnya, banjir yang melanda 2 RT di wilayah Jalan Briti B itu terjadi karena adanya banjir kiriman dari Bogor di hulu Ciliwung.

Alhasil, air di Kali Pesanggrahan meluap hingga ke pemukiman warga yang tinggal di sekitar bantaran kali.

Meski banjir, kata dia, tak sedikit warga yang memilih bertahan, kecuali jika air sudah tinggi, warga bakal mengungsi.

Biasanya, warga mengungsi di rumah tetangga yang tempatnya lebih tinggi atau di tempat saudaranya.

 

1 2
      
