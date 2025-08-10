Pria Paruh Baya Tewas Ditabrak KRL di Perlintasan Grogol Petamburan

JAKARTA – Seorang pria paruh baya ditemukan tewas di pinggir perlintasan rel kereta api di Jalan Makaliwe, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Kasubid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, mayat pria ini ditemukan satpam yang menerima informasi dari masinis kereta bahwa ada seseorang yang diduga tertabrak kereta. Satpam pun langsung mengarah ke lokasi tersebut.

"Satpam kereta api yang bertugas di Stasiun mencari keberadaan korban dan melihat korban di pinggir perlintasan arah Grogol," kata Reonald, Minggu (10/8/2025).

Penemuan mayat tersebut langsung dilaporkan kepada pihak RT dan RW setempat. Reonald menjelaskan bahwa saat ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.

"Hasil identifikasi tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban," tutur dia.