Zikir Nasional 2025, Menag: Jadikan Indonesia Rumah Besar Umat Beragama

JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan sambutan dalam kegiatan Zikir Nasional dan Ikrar Bela Negara di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Minggu (10/8/2025) malam. Nasaruddin mengajak masyarakat Indonesia menjadikan Indonesia sebagai rumah besar umat beragama.

"Mari kita menjadikan Indonesia ini sebagai rumah besar bagi umat beragama, rumah besar untuk kita semuanya," ujarnya di Masjid Istiqlal Jakarta.

Menurutnya, semua orang menyaksikan resepsi perkawinan antara agama dan bangsa pada malam ini.

"Malam ini juga kita menyaksikan perkawinan antara syariah dan tasawuf yang ditandai dengan peresmian organisasi tarekat yang kita saksikan bersama tadi dan di tempat ini juga kita menyaksikan perkawinan antara para penghuni langit dan kita semuanya para penghuni bumi," tuturnya.

"Barang siapa berfikih tak bertasawuf maka itu adalah fasik, rusak, tetapi barang siapa bertasawuf tapi tidak berfikih maka itu zindiq, rusak juga. Barang siapa menggabungkan keduanya maka itulah yang benar,"sambungnya.

Menurut Nasaruddin, malam ini semua menyaksikan rangkaian perkawinan yang sangat monumental dalam rangka memperingati HUT ke- 80 RI di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal pun menjadi saksi semuanya, yang mana sejatinya Masjid Istiqlal berasal dari kata Istiqlal yang artinya Kemerdekaan.

"Tapi masjid ini juga menjadi rumah besar untuk kemanusiaan, bukan saja umat Islam yang bisa hadir di tempat ini, akan tetapi mencontoh masjidnya Rasulullah," paparnya.

Dia mengungkap, sebagaimana diriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengundang tokoh-tokoh lintas agama untuk hadir di masjidnya.