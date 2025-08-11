Advertisement
NASIONAL
NASIONAL

Tokoh Lintas Agama Bacakan Ikrar Bela Negara

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |05:46 WIB
Tokoh Lintas Agama Bacakan Ikrar Bela Negara
Lintas tokoh agama membacakan Ikrar Bela Negara di Masjid Istiqlal Jakarta/Foto: Ari Sandita-Okezone
A
A
A

JAKARTA - Tokoh lintas agama bersama puluhan ribu jemaah Jatma Aswaja membacakan Ikrar Bela Negara di Masjid Istiqlal Jakarta. Ikrar tersebut sebagai semangat persatuan bangsa dan cinta Tanah Air.

"Ikrar Bela Negara dalam semangat persatuan bangsa dan rasa cinta Tanah Air yang berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami seluruh putra dan putri bangsa Indonesia menyatakan ikrar," ujar Romo Aloysius Budi Purnomo diikuti puluhan ribu jemaah di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Minggu malam.

Ikrar tersebut, pertama, setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta senantiasa siap menjaga dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud nyata cinta Tanah Air. Kedua, berkomitmen membangun dan merawat sikap moderat dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan, serta menolak segala bentuk ekstremisme dan kekerasan atas nama agama atau ideologi apa pun.

"Ketiga, menjaga toleransi dan saling menghormati antarumat beragama dan kepercayaan, mempererat persaudaraan kebangsaan, kemanusiaan, dan keimanan demi keutuhan bangsa," tuturnya.

Hadir pula selain jemaah Jatma Aswaja, perwakilan dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain tokoh agama, hadir pula tokoh negara, khususnya menteri.

Telusuri berita news lainnya
