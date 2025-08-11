Prabowo Akan Bertemu Presiden Peru di Istana Jakarta Pagi Ini

Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra/Foto; Dok Setneg

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin pagi. Presiden Peru tiba di Indonesia pada Minggu sore, 10 Agustus 2025, untuk memulai rangkaian kunjungan kenegaraan.

Kunjungan ini merupakan balasan dari lawatan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Peru beberapa waktu lalu. Langkah ini menandai semakin eratnya hubungan diplomatik kedua negara.

Presiden Dina Boluarte tiba di Terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 16.00 WIB dan disambut dengan penuh kehormatan. Dentuman meriam turut mengiringi momen ketibaan sang kepala negara.

Kehangatan penyambutan semakin terasa ketika Kang Nong Banten menyerahkan rangkaian bunga sebagai tanda selamat datang.

Turut hadir menyambut, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Peru Elmer Schialer Salcedo, Gubernur Banten Andra Soni, Duta Besar Indonesia untuk Peru Ricky Suhendar, serta Duta Besar Peru untuk Indonesia Luis Raúl Tsuboyama Galván.