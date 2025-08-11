76 Calon Paskibraka Jalani Latihan Terakhir di Cibubur

JAKARTA - Sebanyak 76 calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menjalani gladi bersih terakhir di pusat latihan Taman Wiladatika, Cibubur. Selanjutnya mereka akan berangkat ke Jakarta untuk berlatih di Istana Negara.

"Hari ini adalah latihan terakhir dari latihan gabungan yang dilaksanakan di lokasi Taman Wiladatika Cibubur. Nanti malam, adik-adik Paskibraka semuanya akan berpindah ke Jakarta untuk memulai proses latihan di Istana," kata Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Rima Agristina, kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

Latihan terakhir ini diikuti seluruh peserta upacara dari unsur TNI dan Polri. Peserta upacara juga mengenakan seragam lengkap yang rencananya akan digunakan saat upacara 17 Agustus 2025 di Istana Negara Jakarta.

"Latihan terakhir hari ini lengkap semuanya, dari mulai adik-adik Paskibraka, kemudian peserta upacara, juga satuan musik, serta Paspampres, semuanya sudah bergabung," sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa latihan di Istana Negara bertujuan membiasakan calon Paskibraka menyesuaikan dengan medan sebenarnya.