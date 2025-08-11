Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

76 Calon Paskibraka Jalani Latihan Terakhir di Cibubur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |10:06 WIB
76 Calon Paskibraka Jalani Latihan Terakhir di Cibubur
Sebanyak 76 calon Paskibraka menjalani gladi bersih terakhir/Foto: Danandaya Arya Putra-Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 76 calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menjalani gladi bersih terakhir di pusat latihan Taman Wiladatika, Cibubur. Selanjutnya mereka akan berangkat ke Jakarta untuk berlatih di Istana Negara.

"Hari ini adalah latihan terakhir dari latihan gabungan yang dilaksanakan di lokasi Taman Wiladatika Cibubur. Nanti malam, adik-adik Paskibraka semuanya akan berpindah ke Jakarta untuk memulai proses latihan di Istana," kata Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Rima Agristina, kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

Latihan terakhir ini diikuti seluruh peserta upacara dari unsur TNI dan Polri. Peserta upacara juga mengenakan seragam lengkap yang rencananya akan digunakan saat upacara 17 Agustus 2025 di Istana Negara Jakarta.

"Latihan terakhir hari ini lengkap semuanya, dari mulai adik-adik Paskibraka, kemudian peserta upacara, juga satuan musik, serta Paspampres, semuanya sudah bergabung," sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa latihan di Istana Negara bertujuan membiasakan calon Paskibraka menyesuaikan dengan medan sebenarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163295/megawati-n1fS_large.jpg
Cerita Megawati Mengenang Jadi Anggota Paskibraka 1963
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163291/paskibraka-krAH_large.jpg
76 Anggota Paskibraka HUT Ke-80 RI Dikukuhkan, Berikut Nama-namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163272/megawati-vQe4_large.jpg
Megawati Hadiri Pengukuhan Paskibraka di Istana Negara, Dipimpin Mensesneg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162485/paskibraka-e8kQ_large.jpg
Mengenal 3 Tokoh Paskibraka Pertama di Indonesia, Salah Satunya Mantan Istri Sayuti Melik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161958/paskibraka-RPNz_large.jpg
Kisah Haru Prajurit TNI Asal Papua Saat Dengar Anaknya Lolos Paskibraka Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161911/pemerintah-F3pZ_large.jpg
Mengintip Latihan Terakhir 76 Calon Paskibraka Sebelum Kibarkan Merah Putih di Istana 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement