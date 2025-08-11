Prabowo Sambut Presiden Peru di Istana Merdeka dengan Meriah dan Khidmat

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyambut kedatangan Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra/Foto: Biro Pers Istana

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyambut kedatangan Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, dalam sebuah upacara penyambutan yang berlangsung khidmat dan meriah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Presiden Boluarte tiba di Istana Kepresidenan Jakarta dan disambut pasukan jajar kehormatan yang berdiri di depan gerbang istana.

Iring-iringan kendaraan yang membawa Presiden Boluarte juga dikawal oleh 17 pasukan motoris serta 75 pasukan kavaleri berkuda. Para pasukan tersebut tampak mengiringi kendaraan dari Jalan Medan Merdeka Utara menuju Istana Merdeka.

Ribuan pelajar turut memberikan sambutan hangat. Mereka berdiri berbaris rapi di sepanjang jalan sekitar Istana Merdeka. Dengan penuh semangat, Presiden Prabowo pun menyambut Presiden Boluarte. Ada pula yang melambaikan bendera kecil Indonesia dan Peru, menciptakan suasana penyambutan yang makin semarak.

Upacara penyambutan resmi dimulai dengan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara, disertai dentuman meriam kehormatan yang menggema sebagai tanda penghormatan tinggi bagi kunjungan tamu negara.