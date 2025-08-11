Momen Manis Presiden Peru Beri Kode Love saat Disambut Siswa di Istana Merdeka

Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, mencuri perhatian dengan memberikan kode love/Foto: Biro Pers dan Media Istana

JAKARTA — Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, mencuri perhatian. Ia memberikan kode love menggunakan kedua tangannya di samping Presiden Prabowo Subianto saat disambut para siswa SD di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Momen itu terjadi setelah Presiden Boluarte tiba di Istana Kepresidenan Jakarta dan disambut oleh pasukan jajar kehormatan yang berdiri di depan gerbang Istana.

Sementara itu, iring-iringan kendaraan yang membawa Presiden Boluarte dikawal oleh 17 pasukan motoris serta 75 pasukan kavaleri berkuda. Para pasukan tersebut mengiringi kendaraan dari Jalan Medan Merdeka Utara menuju Istana Merdeka.

Ribuan pelajar turut memberikan sambutan hangat dengan berdiri berbaris rapi di sepanjang jalan sekitar Istana Merdeka. Dengan penuh semangat, Presiden Prabowo menyambut Presiden Boluarte. Ada pula siswa yang melambaikan bendera kecil Indonesia dan Peru, menciptakan suasana penyambutan yang makin semarak.

Kemudian, Presiden Peru Boluarte membentuk kode love dengan tangannya. Kode ini disambut sorak sorai riuh dari para siswa yang menyambutnya.