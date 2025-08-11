Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengintip Latihan Terakhir 76 Calon Paskibraka Sebelum Kibarkan Merah Putih di Istana 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |11:08 WIB
Mengintip Latihan Terakhir 76 Calon Paskibraka Sebelum Kibarkan Merah Putih di Istana 
Mengintip Latihan Terakhir 76 Calon Paskibraka Sebelum Kibarkan Merah Putih di Istana/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 76 Calon Paskibraka (Capaska) menjalani pemusatan latihan di Lapangan Taman Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat, Senin (11/8/2025).

Adapun hari ini merupakan latihan terakhir para Capaska dengan peserta upacara dari unsur TNI-Polri di Taman Wiladatika. Sebab besok, para Capaska mulai melakukan latihan di Istana Negara.

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina mengatakan, putra-putri terbaik bangsa ini pun belum mengeluhkan sakit sampai saat ini.

Pasalnya, selama mengikuti pusat pelatihan ini, para Capaska akan didampingi oleh tenaga professional kesehatan.

"Tapi walaupun demikian, kita tetap melakukan suatu pendampingan yang ketat, ada psikolognya, ada fisioterapisnya juga, jadi begitu ada keluhan kita langsung tangani, supaya mereka bisa secara prima melaksanakan latihan-latihan," ujar Rima.

Selama menjalani pemusatan latihan sejak 14 Juli di Taman Wiladatika Cibubur, para peserta selalu menunjukkan progres baris-berbaris yang baik. Para Capaska juga sangat antusias menunggu 17 Agustus 2025 untuk memberikan penampilan terbaik di depan Presiden Prabowo Subianto.

 

Halaman:
1 2
      
