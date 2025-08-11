Datangi KY, Tom Lembong: Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Kode Etik Hakim Tipikor!

JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mendatangi kantor Komisi Yudisial (KY) pada Senin (11/8/2025). Tom Lembong datang bersama sejumlah orang.

Kedatangannya untuk menindaklanjuti laporannya terhadap majelis hakim yang menangani kasus dugaan korupsi importasi gula.

"Menindaklanjuti laporan kami ke Komisi Yudisial, mengenai kekahawatiran proses sidang terutama perilaku para hakim ya, majelis hakim," kata Tom di Komisi Yudisial.

Dikatakan Tom Lembong, momentum abolisi tersebut akan ia manfaatkan untuk membenahi sistem hukum di Tanah Air.

"Ya supaya bersama sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong,”ujarnya.

“Sayang kan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama iya," tutup Tom Lembong.