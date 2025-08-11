Bertemu Presiden Boluarte, Prabowo: Momen Bersejarah 50 Tahun Hubungan Indonesia-Peru

JAKARTA - Kunjungan kenegaraan Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, ke Indonesia menjadi momen bersejarah, bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Demikian diutarakan Presiden Prabowo Subianto saat working lunch bersama Presiden Boluarte di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025).

"Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami dapat menerima Yang Mulia dalam kunjungan kenegaraan ini. Sekali lagi, terima kasih," ujar Prabowo.

Prabowo mengingatkan bahwa ini merupakan pertemuan kedua dengan Presiden Boluarte dalam setahun terakhir. Sebelumnya, keduanya bertemu saat kunjungan kenegaraan Prabowo ke Lima, Peru, pada November 2024, serta di sela-sela pertemuan APEC.

Kunjungan Presiden Boluarte kali ini memiliki arti khusus karena menjadi tonggak sejarah 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Peru. Dia optimistis kerja sama kedua negara akan semakin erat di berbagai bidang.

"Kunjungan ini punya arti yang khusus karena besok adalah 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru," ujarnya.

Prabowo juga meyakini bahwa Indonesia dan Peru bisa meningkatkan kerjasama untuk kesejahteraan rakyat.