Profil Serma Christian Namo, Sosok Ayah Prada Lucky yang Tewas Dianiaya Senior

JAKARTA – Profil Serma Christian Namo, sosok ayah Prada Lucky yang tewas dianiaya senior, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Senin (11/8/2025). Dalam kasus tersebut, 4 angggota TNI pelaku penganiayaan telah ditetapkan tersangka.

Kepergian Prada Lucky Chepril Saputra Namo meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sebagai ayah korban, Serma Christian Namo tidak terima anak tewas secara tragis.

"Saya masih sah jadi tentara, jiwa saya merah putih. Saya sudah 31 tahun berdinas TNI, baru pertama terjadi di diri saya" kata Christian Namo di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, beberapa waktu lalu.

Christian Namo bahkan sempat emosi dan merasa tidak adil jika perjuangannya selama di TNI harus dibalas dengan kematian putranya.

Namun dia akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan kerasnya sehingga menjadi viral di media sosial.

Permohonan maafnya tersebut dia utarakan ketika Kodim 1627/Rote Ndao menyerahkan tali asih kepada keluarga Dia juga meminta seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi sepotong.

Profil Serma Christian Namo

Sersan Mayor (Serma) Christian Namo bertugas di Kodim 1627 Rote Ndao, NTT. Saat ini dia Christian menjabat sebagai Plt Danramil 1627- 02 Pantai Varu, Rote Ndao.

Selama kariernya di militer, Serma Christian Namo pernah terlibat dalam Operasi Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003.

Sersan Mayor (Serma) adalah pangkat Bintara Tinggi yang berada di atas Sersan Kepala (Serka) dan di bawah Pembantu Letnan Dua (Pelda).