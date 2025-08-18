Ratusan Petugas Dikerahkan Bersihkan Sampah Usai Pesta Rakyat di Monas-Sudirman

JAKARTA - Pesta rakyat digelar di kawasan Monas-Sudirman Jakarta pada Senin 18 Agustus 2025 kemarin. Ratusan petugas gabungan kebersihan dikerahkan untuk menangani sampah pasca-pesta rakyat.

Berdasarkan pantauan, setelah pesta rakyat digelar pada Minggu, 17 Agustus 2025 malam, ratusan personel kebersihan langsung melakukan bersih-bersih sampah yang berserakan di sepanjang jalan kawasan Monas hingga Sudirman. Misalnya, di kawasan Bundaran HI, sebanyak 100 personel dari UPK Sampah Badan Air Jakarta ikut membantu membersihkan sampah.

"Ada sebanyak 100 petugas yang dikerahkan untuk membersihkan sampah. Lalu ada 10 truk sampah yang juga dikerahkan untuk mengangkut sampah," ujar petugas UPK Sampah Badan Air Jakarta, Markus Tallo.

Petugas melakukan bersih-bersih sejak Minggu, 17 Agustus 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, pasca-pesta rakyat selesai digelar, hingga Senin (18/8/2025) dinihari. Mereka menyusuri setiap sudut kawasan Monas hingga sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, tempat digelarnya pesta rakyat dan karnaval.

Petugas gabungan kebersihan, mulai dari petugas Lingkungan Hidup, PPSU, hingga UPK Badan Air Jakarta, menyapu sampah-sampah bekas minuman dan makanan, lalu memasukkannya ke dalam plastik besar. Sampah kemudian diangkut ke mobil truk, baik truk besar maupun kecil.