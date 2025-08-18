Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Petugas Dikerahkan Bersihkan Sampah Usai Pesta Rakyat di Monas-Sudirman

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |09:28 WIB
Ratusan Petugas Dikerahkan Bersihkan Sampah Usai Pesta Rakyat di Monas-Sudirman
Ratusan Petugas Dikerahkan Bersihkan Sampah (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pesta rakyat digelar di kawasan Monas-Sudirman Jakarta pada Senin 18 Agustus 2025 kemarin. Ratusan petugas gabungan kebersihan dikerahkan untuk menangani sampah pasca-pesta rakyat.

Berdasarkan pantauan, setelah pesta rakyat digelar pada Minggu, 17 Agustus 2025 malam, ratusan personel kebersihan langsung melakukan bersih-bersih sampah yang berserakan di sepanjang jalan kawasan Monas hingga Sudirman. Misalnya, di kawasan Bundaran HI, sebanyak 100 personel dari UPK Sampah Badan Air Jakarta ikut membantu membersihkan sampah.

"Ada sebanyak 100 petugas yang dikerahkan untuk membersihkan sampah. Lalu ada 10 truk sampah yang juga dikerahkan untuk mengangkut sampah," ujar petugas UPK Sampah Badan Air Jakarta, Markus Tallo.

Petugas melakukan bersih-bersih sejak Minggu, 17 Agustus 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, pasca-pesta rakyat selesai digelar, hingga Senin (18/8/2025) dinihari. Mereka menyusuri setiap sudut kawasan Monas hingga sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, tempat digelarnya pesta rakyat dan karnaval.

Petugas gabungan kebersihan, mulai dari petugas Lingkungan Hidup, PPSU, hingga UPK Badan Air Jakarta, menyapu sampah-sampah bekas minuman dan makanan, lalu memasukkannya ke dalam plastik besar. Sampah kemudian diangkut ke mobil truk, baik truk besar maupun kecil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184397//ilustrasi_membeli_rumah_pertama-BXrt_large.jpg
Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB, Pemprov DKI Jakarta Mudahkan Warga Punya Rumah Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184209//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-HNAk_large.jpg
11 Raperda Mangkrak! Pramono Optimis Akan Disahkan hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183798//potong-fgB8_large.jpg
Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/11/3183693//pajak_dan_retribusi_daerah_bapenda-bita_large.jpg
Kenali Beda Pajak dan Retribusi Daerah, Fondasi Bangun Jakarta Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183292//bapenda_bbnkb-1IHg_large.jpg
BBNKB Bukan Hanya Soal Dokumen, Ini Manfaatnya bagi Warga Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/11/3183085//ilustrasi_pajak-iv4w_large.jpg
Jangan Terlewatkan! Pemprov DKI Berikan Kelonggaran Tunggakan PBB-P2 Jelang Akhir Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement