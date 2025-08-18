Antisipasi Hujan Ekstrem, BPBD Jakarta Lakukan Modifikasi Cuaca hingga 21 Agustus

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta telah memulai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak Minggu 17 Agustus 2025. Operasi ini akan berlangsung hingga 21 Agustus untuk memitigasi bencana hidrometeorologi ekstrem.

OMC merupakan hasil kolaborasi antara BPBD Provinsi DKI Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji menjelaskan, bahwa OMC adalah bentuk mitigasi proaktif dan antisipasi pemerintah daerah.

“Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG, terdapat potensi peningkatan curah hujan di pertengahan Agustus. Oleh karena itu, OMC akan dilaksanakan selama lima hari, mulai 17 hingga 21 Agustus 2025,” kata Isnawa Adji, Senin (18/8/2025).

Diketahui, Direktorat Meteorologi Publik BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan akibat fenomena cuaca tropis dan peningkatan aktivitas pembentukan awan tebal di Jawa Bagian Barat.

“Secara umum, kelembaban wilayah Jabodetabek berkisar antara 40–100% pada lapisan 925–500 hPa. Labilitas atmosfer menunjukkan kondisi massa udara labil lemah dengan potensi konveksi sedang,” ujar Fahmi dari BMKG.