Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Antisipasi Hujan Ekstrem, BPBD Jakarta Lakukan Modifikasi Cuaca hingga 21 Agustus

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |10:16 WIB
Antisipasi Hujan Ekstrem, BPBD Jakarta Lakukan Modifikasi Cuaca hingga 21 Agustus
BPBD Jakarta Lakukan Modifikasi Cuaca (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta telah memulai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak Minggu 17 Agustus 2025. Operasi ini akan berlangsung hingga 21 Agustus untuk memitigasi bencana hidrometeorologi ekstrem.

OMC merupakan hasil kolaborasi antara BPBD Provinsi DKI Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji menjelaskan, bahwa OMC adalah bentuk mitigasi proaktif dan antisipasi pemerintah daerah.

“Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG, terdapat potensi peningkatan curah hujan di pertengahan Agustus. Oleh karena itu, OMC akan dilaksanakan selama lima hari, mulai 17 hingga 21 Agustus 2025,” kata Isnawa Adji, Senin (18/8/2025).

Diketahui, Direktorat Meteorologi Publik BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan akibat fenomena cuaca tropis dan peningkatan aktivitas pembentukan awan tebal di Jawa Bagian Barat.

“Secara umum, kelembaban wilayah Jabodetabek berkisar antara 40–100% pada lapisan 925–500 hPa. Labilitas atmosfer menunjukkan kondisi massa udara labil lemah dengan potensi konveksi sedang,” ujar Fahmi dari BMKG.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184397//ilustrasi_membeli_rumah_pertama-BXrt_large.jpg
Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB, Pemprov DKI Jakarta Mudahkan Warga Punya Rumah Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184432//hujan-pvaM_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Ringan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184209//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-HNAk_large.jpg
11 Raperda Mangkrak! Pramono Optimis Akan Disahkan hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183798//potong-fgB8_large.jpg
Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/11/3183693//pajak_dan_retribusi_daerah_bapenda-bita_large.jpg
Kenali Beda Pajak dan Retribusi Daerah, Fondasi Bangun Jakarta Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183292//bapenda_bbnkb-1IHg_large.jpg
BBNKB Bukan Hanya Soal Dokumen, Ini Manfaatnya bagi Warga Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement