HOME NEWS NASIONAL

Waduh, 3,6 Juta Penduduk Indonesia Jadi Pengguna Narkotika Aktif

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |12:49 WIB
Waduh, 3,6 Juta Penduduk Indonesia Jadi Pengguna Narkotika Aktif
Ilustrasi pengguna narkoba/Foto: dok LHC
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Kemenko Polhukam RI, Letnan Jenderal TNI Mochamad Hasan, menyebutkan sebanyak 3,6 juta penduduk Indonesia tercatat sebagai pengguna narkotika aktif. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tetap memungkinkan dilakukan.

“Sebanyak 3,6 juta jiwa penduduk Indonesia tercatat menjadi pengguna narkotika aktif. Sebagian besar dari mereka adalah generasi muda usia produktif, bahkan anak-anak dan mahasiswa. Setiap harinya, ratusan nyawa melayang akibat narkotika tanpa suara, tanpa headline,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (22/8/2025).

Menurutnya, narkotika merupakan bencana nasional yang sistematis, masif, dan terorganisir. Jaringan narkotika internasional menyusup melalui pelabuhan-pelabuhan gelap, kawasan pesisir, bahkan lewat jalur udara, dengan teknologi dan pola yang terus berkembang.

“Mereka bekerja dengan kecanggihan logistik yang kuat dan uang tak terbatas. Ironisnya, dalam beberapa kasus, ada oknum aparat, oknum penegak hukum, bahkan oknum pembina lembaga pemasyarakatan yang terlibat di dalamnya,” tuturnya.

“Inilah yang membuat pemberantasan narkotika menjadi tantangan luar biasa berat, namun bukan mustahil untuk kita lakukan,” kata Hasan lagi.

Halaman:
1 2
      
