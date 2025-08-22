Prabowo Akan Pidato di Sidang Umum PBB Usai Trump

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada September 2025 mendatang.

“Informasi yang kami peroleh, sejauh ini beliau dijadwalkan pidato di tanggal 23 (September),” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, Jumat (22/8/2025).

Hasan menyebut Prabowo akan menyampaikan pidato sebagai pembicara ketiga dalam sesi debat umum tersebut. Pidato pertama akan disampaikan oleh Presiden Brasil, Lula da Silva, dan yang kedua oleh Presiden AS, Donald Trump.

“Pidato ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden US,” kata Hasan.

Sebagai informasi, Sidang Umum ke-80 PBB akan dibuka pada 9 September 2025. Dua minggu setelahnya, tepatnya pada 23 September 2025, akan digelar Debat Umum Tingkat Tinggi yang mempertemukan para kepala negara dan pemerintahan dari berbagai negara anggota.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB ini menjadi yang pertama dalam 10 tahun terakhir. Diketahui, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), selama masa jabatannya tidak pernah menghadiri langsung sidang tahunan tersebut secara fisik.

(Arief Setyadi )