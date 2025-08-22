Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

DPR-Pemerintah Sepakat BP Haji Jadi Kementerian

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |14:12 WIB
DPR-Pemerintah Sepakat BP Haji Jadi Kementerian
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang
A
A
A

JAKARTA - DPR RI dan pemerintah telah menyepakati perubahan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian. Hal ini salah satu yang dibahas dalam pembahasan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menjelaskan kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU PIHU yang digelar Jumat (22/8/2025). Di mana, rapat ini turut membahas sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah.

"Bunyi DIM pemerintah sudah kementerian, dan kita senang saja kan memang usulan kita. Kita sudah mendesak presiden sebetulnya dijadikan kementerian," kata Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Marwan mengatakan, tugas kementerian yang menyelenggarakan haji dan Kementerian Agama telah dipisah. Serta telah dijelaskan tugasnya masing-masing sehingga tidak tumpang tindih.

"Dan tadi sepertinya sudah disepakati bunyi pasalnya, Sehingga tidak mengakibatkan tumpang tindih. Dan itu bisa di klaster, ini urusan agama bidang ini, Menteri agama yang, ini urusan agama khusus penyelenggaraan haji dan umur. Dan ini sudah ketemu," ujarnya.

