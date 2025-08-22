Kenakan Rompi Oranye KPK, Immanuel Kasih 'Jempol' hingga Kepalkan Tangan

JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, telah selesai menjalani pemeriksaan seusai dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Setelah pemeriksaan, ia terlihat mengenakan rompi oranye, yang berarti ia telah ditetapkan sebagai tersangka.

Saat mengenakan rompi oranye, Noel terlihat memberikan gestur jempol dengan kedua tangannya yang terborgol. Hal itu terjadi saat ia ditampilkan ke awak media menjelang pengumuman konstruksi perkara.

Bukan hanya itu, Noel kemudian terlihat mengepalkan kedua tangannya, yang ia tunjukkan kepada awak media yang hadir di ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.

Setelahnya, Noel bersama tersangka lainnya kembali digiring masuk ke kantor KPK. Saat ini, KPK tengah mengumumkan konstruksi perkaranya.

(Fetra Hariandja)