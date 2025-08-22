Sebut Ada Aliran Dana dari Ridwan Kamil Usai Diperiksa KPK, Lisa Mariana: Buat Anak Gue!

JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana rampung menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (22/8/2025). Lisa Mariana mengaku mendapatkan aliran dana dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK).

"Iya kan buat anak saya, benar (aliran dana dari RK)," kata Lisa usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Namun saat ditanyai awak media berapa jumlah dana yang pernah diterima ia tidak menjawab. Lisa mengaku hal-hal teknis selanjutnya akan dijelaskan dalam pemeriksaan selanjutnya. "Saya tidak bisa menyebutkan nominalnya," ungkap Lisa.

Lisa diperiksa selama lebih dari lima jam sejak pertama kali tiba pukul 11.27 WIB. Ia diperiksa dalam perkara dugaan korupsi dana iklan BJB.

Perkara ini turut menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan rumah Ridwan Kamil juga sempat digeledah.

Sejauh ini KPK sudah mengumumkan lima tersangka dalam perkara ini. Meski demikian, kelimanya belum dilakukan penahanan.