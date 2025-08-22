Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebut Ada Aliran Dana dari Ridwan Kamil Usai Diperiksa KPK, Lisa Mariana: Buat Anak Gue!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |17:27 WIB
Sebut Ada Aliran Dana dari Ridwan Kamil Usai Diperiksa KPK, Lisa Mariana: Buat Anak Gue!
Selebgram Lisa Mariana/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana rampung menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (22/8/2025). Lisa Mariana mengaku mendapatkan aliran dana dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK).

"Iya kan buat anak saya, benar (aliran dana dari RK)," kata Lisa usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Namun saat ditanyai awak media berapa jumlah dana yang pernah diterima ia tidak menjawab. Lisa mengaku hal-hal teknis selanjutnya akan dijelaskan dalam pemeriksaan selanjutnya. "Saya tidak bisa menyebutkan nominalnya," ungkap Lisa.

Lisa diperiksa selama lebih dari lima jam sejak pertama kali tiba pukul 11.27 WIB. Ia diperiksa dalam perkara dugaan korupsi dana iklan BJB.

Perkara ini turut menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan rumah Ridwan Kamil juga sempat digeledah.

Sejauh ini KPK sudah mengumumkan lima tersangka dalam perkara ini. Meski demikian, kelimanya belum dilakukan penahanan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588/ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3168883/ridwan_kamil-Xg8a_large.jpg
Jejak Uang Haram Dugaan Korupsi BJB yang Menyeret Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168619/kpk-DNtl_large.jpg
KPK Jelaskan Skema Lelang Mobil Mercy Ridwan Kamil yang Masih Utang ke Ilham Habibie 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168046/budi-CnU7_large.jpg
KPK Tunda Bawa Mercy Ridwan Kamil ke Jakarta karena Belum Lunas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167439/kpk-ZfM5_large.jpg
Terkuak! Ridwan Kamil Beli Mercy Klasik Presiden Habibie, Warnanya Diganti Sebelum Lunas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167352/ilham_habibie-9Ayw_large.jpg
Ilham Habibie, Putra B.J. Habibie Penuhi Panggilan KPK Terkait Korupsi BJB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement