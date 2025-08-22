Noel Ebenezer Minta Maaf kepada Presiden Prabowo Usai Jadi Tersangka Pemerasan Pengurusan Sertifikasi K3

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.Permintaan maaf itu disampaikan usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker.

"Saya ingin sekali pertama meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo," kata Noel saat menuju mobil tahanan untuk diangkut ke rutan, Jumat (22/8/2025).

Noel juga meminta maaf kepada keluarga secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

"Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Tiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, KPK secara resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker. Selain Noel, KPK menetapkan 10 orang lain sebagai tersangka.