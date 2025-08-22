Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Reza Indragiri Minta Kasus Pembunuhan Karyawan Bank BUMN Diungkap Cepat dan Menyeluruh

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |12:11 WIB
Reza Indragiri Minta Kasus Pembunuhan Karyawan Bank BUMN Diungkap Cepat dan Menyeluruh
Psikolog forensik, Reza Indragiri/Foto: iNews
A
A
A

JAKARTA – Psikolog forensik, Reza Indragiri, meminta aparat kepolisian untuk mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan pegawai Bank BUMN secara cepat dan menyeluruh. Ia menilai hal ini menjadi kunci munculnya efek jera serta pencegahan di masa mendatang.

Pegawai cabang Bank BUMN berinisial MIP (37) ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setelah sebelumnya dilaporkan diculik di kawasan Ciracas, Jakarta Timur.

"Perlu disikapi secara tegas, dengan pengertian bahwa pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Karena dengan dua kata kunci itulah kita bisa menantikan adanya efek jera sekaligus efek tangkal, sehingga perbuatan jahat serupa paling tidak bisa ditekan," kata Reza Indragiri dalam wawancara di iNews Today, Jumat (22/8/2025).

Reza juga menyoroti beredarnya rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam detik-detik penculikan korban di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Menurutnya, meskipun pengamanan tergolong lengkap, kejahatan tetap bisa terjadi di ruang publik.

"Memang saya tidak bermaksud mendramatisasi, tetapi tayangan tersebut memberikan dasar yang kuat untuk kita merasa sangat khawatir. Tempat umum yang secara hitung-hitungan memiliki CCTV, banyak saksi, dan ada petugas sekuriti, tapi tetap terjadi peristiwa kejahatan sedemikian rupa," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement