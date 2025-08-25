Panglima TNI Pimpin Sertijab Jabatan Strategis, Jenderal Hantu Laut Marinir Resmi Jadi Kapuspen

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin serah terima jabatan serta laporan korps kenaikan pangkat Perwira Tinggi (Pati) TNI di Aula Gatot Soebroto, Denma Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (25/8/2025). Panglima juga meresmikan dan likuidasi satuan.

Panglima TNI menyampaikan selamat kepada para Pati yang mendapat kenaikan pangkat dan melaksanakan serah terima jabatan.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI, sebagai wujud regenerasi, penyegaran, dan pembinaan karier perwira.

“Untuk itu setiap pejabat TNI harus memiliki visi yang jelas, kemampuan profesional yang tinggi serta integritas moral yang kuat,”ujar Panglima TNI dalam keterangannya yang diterima Okezone.

“Saya yakin dan percaya para pejabat baru mampu mencurahkan segenap daya dan upaya dalam mendukung terwujudnya TNI yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif, sehingga mampu menjawab tantangan tugas TNI yang semakin kompleks,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Jenderan Agus juga meresmikan dua satuan baru, yaitu Badan Logistik (Balog) TNI dan Pusat Administrasi Personel (Pusminpers) TNI. Sementara itu, Badan Pembekalan (Babek) TNI resmi dilikuidasi sebagai langkah penataan organisasi agar lebih efektif dalam mendukung tugas pokok TNI.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan pelantikan dan serah terima jabatan sejumlah Perwira Tinggi TNI di berbagai posisi strategis. Di antaranya, jabatan Inspektur Jenderal (Irjen) TNI kini dijabat Laksda TNI Hersan menggantikan Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa.

Jabatan strategis lainnya yang diserahkanterimakan adalah jabatan Kapuspen TNI, estafet kepemimpinan diserahkan dari Mayjen TNI Kristomei Sianturi, kepada Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.