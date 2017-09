Iran Klaim Miliki Bom Super "Father of All Bombs" yang Ungguli MOAB AS

TEHERAN – Iran mengklaim telah memiliki bom dahsyat dengan kekuatan yang melebihi hampir semua senjata peledak non-nuklir milik seterunya, Amerika Serikat (AS). Berdasarkan keterangan salah satu pejabat tinggi militer Iran, bom yang disebut sebagai “father of all bomb” tersebut dapat diluncurkan dari pesawat dan memiliki daya hancur yang luar biasa.

“Mengikuti sebuah proposal dari Angkatan Udara Pasukan Garda Revolusi Iran, industri Pertahanan Iran telah memproduksi sebuah bom seberat 10 ton. Bom tersebut telah ada dan siap digunakan, " kata Komandan Angkatan Udara IRGC, Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh sebagaimana dikutip dari RT, Minggu (17/9/2017).

"Bom-bom ini bisa diluncurkan dari pesawat Ilyushin dan memiliki kekuatan rusak yang sangat tinggi," tambahnya.

Hajizadeh membandingkan bom baru Iran tersebut dengan bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) milik AS. Karena bom buatan AS yang sering disebut sebagai “mother of all bombs,” itu memiliki berat 9,8 ton dan memiliki daya ledak setara 11 ton trinitroluene (TNT) kemungkinan Hajizadeh membandingkan berat bom baru Iran itu, bukan daya ledaknya.

MOAB dikembangkan pada 2003 dan pertama kali digunakan dalam pertempuran pada April 2017, ketika AS menjatuhkan bom tersebut di Afghanistan di kompleks terowongan gunung yang digunakan oleh teroris ISIS.

Sebutan “father of all bombs” yang digunakan Hajizadeh sama dengan nama yang digunakan untuk Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power yang diuji coba Rusia pada 2007. Bom tersebut menghasilkan ledakan setara dengan 44 ton TNT saat diledakkan di udara, menghancurkan target di darat dan meninggalkan tanah yang terbakar.

(dka)