Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras

IRAN - Rakyat Iran akan memilih presiden baru pada Jumat (28/6/2024) setelah kematian Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter. Pemilihan presiden (pilpres) ini akan memilih dari empat kandidat yang setia kepada pemimpin tertinggi, yang dikontrol ketat, pada saat masyarakat semakin frustrasi.

Meskipun pemilu ini sepertinya tidak akan membawa perubahan besar dalam kebijakan Republik Islam, namun hasil pemilu ini dapat mempengaruhi suksesi Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang berusia 85 tahun, yang telah berkuasa selama tiga setengah dekade.

Khamenei telah menyerukan jumlah pemilih yang hadir maksimal untuk mengimbangi krisis legitimasi yang dipicu oleh ketidakpuasan publik atas kesulitan ekonomi dan pembatasan kebebasan politik dan sosial.

Jumlah pemilih yang berpartisipasi telah menurun selama empat tahun terakhir, dengan sebagian besar penduduk muda merasa kesal dengan pembatasan politik dan sosial.

Pemungutan suara dibuka pada pukul 08.00 waktu setempat (04.30 GMT) dan ditutup pada pukul 18.00. (14.30 GMT), namun biasanya diperpanjang hingga tengah malam. Karena surat suara dihitung secara manual, hasil akhir diperkirakan akan diumumkan hanya dalam dua hari meskipun angka awal mungkin akan keluar lebih cepat.

Jika tidak ada calon yang memperoleh sedikitnya 50 persen ditambah satu suara dari seluruh surat suara termasuk suara blanko, putaran kedua antara dua calon teratas diadakan pada hari Jumat pertama setelah hasil pemilu diumumkan.

Tiga dari kandidat tersebut adalah kandidat garis keras dan satu lagi kandidat moderat, yang didukung oleh faksi reformis yang sebagian besar telah dikesampingkan di Iran dalam beberapa tahun terakhir.

Kritik terhadap pemerintahan ulama Iran mengatakan rendahnya dan menurunnya jumlah pemilih dalam pemilu baru-baru ini menunjukkan legitimasi sistem tersebut telah terkikis. Hanya 48 persen pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu 2021 yang membawa Raisi berkuasa, dan jumlah pemilih mencapai rekor terendah yaitu 41 persen dalam pemilu parlemen tiga bulan lalu.

Pemilu tersebut kini bertepatan dengan meningkatnya ketegangan regional akibat perang antara Israel dan sekutu Iran Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, serta meningkatnya tekanan Barat terhadap Iran atas program nuklirnya yang berkembang pesat.

Presiden berikutnya diperkirakan tidak akan menghasilkan perubahan kebijakan besar apa pun mengenai program nuklir Iran atau dukungan terhadap kelompok milisi di Timur Tengah, karena Khamenei bertanggung jawab atas semua urusan penting negara. Namun, presiden menjalankan pemerintahan sehari-hari dan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dan dalam negeri Iran.