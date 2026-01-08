AS Sita Dua Kapal Tanker Minyak Venezuela, Rusia dan China Bereaksi Keras

Seorang petugas Penjaga Pantai AS melihat kapal Marinera, sebelumnya bernama Bella 1 (foto: US European Command)

WASHINGTON – Amerika Serikat menyatakan telah menyita dua kapal tanker yang diduga terkait ekspor minyak Venezuela, dalam operasi berturut-turut di Atlantik Utara dan Laut Karibia. Operasi ini merupakan bagian dari upaya Washington memperketat blokade minyak terhadap Venezuela.

Berdasarkan lansiran dari BBC, Kamis (8/1/2026). Militer AS menaiki kapal tanker berbendera Rusia Marinera setelah pengejaran hampir dua pekan saat kapal tersebut berlayar di perairan antara Islandia dan Skotlandia. Operasi ini mendapat dukungan logistik dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris melalui aset udara dan laut.

Kapal tanker kedua, M/T Sophia, dicegat di wilayah Karibia. Pemerintah AS menuding kapal tersebut melakukan “aktivitas ilegal” dan merupakan bagian dari armada bayangan (shadow fleet) yang digunakan untuk menghindari sanksi internasional.

Langkah penyitaan ini terjadi di tengah eskalasi tekanan AS terhadap Venezuela, hanya beberapa hari setelah pasukan khusus AS menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam operasi kilat di Caracas.

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth menegaskan bahwa blokade minyak terhadap Venezuela tetap berlaku secara global.

“Blokade minyak Venezuela yang dikenai sanksi dan ilegal tetap berlaku penuh, di mana pun di dunia,” tulis Hegseth di platform X.