Okezone.com
HOME NEWS INTERNATIONAL

Austin Tucker Martin, Pemuda 21 Tahun yang Ditembak Mati di Mar-a-Lago

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |23:06 WIB
Austin Tucker Martin, Pemuda 21 Tahun yang Ditembak Mati di Mar-a-Lago
Rumah Donald Trump (foto: AP News)
FLORIDA - Seorang pria berusia 21 tahun tewas ditembak aparat keamanan setelah menerobos masuk ke kompleks Mar-a-Lago, Florida, Amerika Serikat. Insiden tersebut kini masih dalam penyelidikan otoritas setempat.

Berdasarkan dilansir dari AP News, Minggu (22/2/2026). Pria yang tewas diidentifikasi sebagai Austin Tucker Martin, menurut sumber yang mengetahui jalannya penyelidikan. Sumber tersebut berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang menyampaikan detail investigasi secara terbuka.

Berdasarkan informasi awal, tersangka yang berasal dari North Carolina itu sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya beberapa hari sebelum kejadian.

Juru bicara United States Secret Service, Anthony Guglielmi, mengatakan penyidik meyakini pria tersebut meninggalkan North Carolina dan bergerak ke arah selatan. Dalam perjalanannya, ia diduga mengambil senapan.

 

FBI penembakan Donald Trump
