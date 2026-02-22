Advertisement
Menko Yusril Geram Oknum Brimob Aniaya Siswa SMP hingga Tewas: Tidak Berperikemanusiaan!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |12:11 WIB
Menko Yusril Geram Oknum Brimob Aniaya Siswa SMP hingga Tewas: Tidak Berperikemanusiaan!
ilustrasi Brimob/Okezone
A
A
A

JAKARTA  - Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menanggapi peristiwa tewasnya Arianto Tawakal (14). Yusril menilai tindakan anggota Brimob Bripka Masias Siahaya (MS) di luar perikemanusiaan.

"Kalau ada oknum polisi menganiaya seseorang, apalagi tergolong anak yang bukan diduga melakukan kesalahan, maka tindakan itu sungguh-sungguh di luar perikemanusiaan" kata Yusril, Minggu (22/2/2026).

Lebih lanjut dia mengatakan, Bripka Masias Siahaya wajib untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Ia menambahkan anggota Brimob itu harus menjalani sidang etik dengan ancaman pemecatan dilanjutkan dengan proses pidana.

"Pada prinsipnya, di negara hukum ini, tidak ada orang yang kebal hukum. Aparat penegak hukum pun wajib dihukum jika melanggar hukum," tutur Yusril.

Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga mengucapkan duka cita mendalam atas wafatnya Arianto. Ia mengaku prihati sekaligus menyesalkan peristiwa itu bisa terjadi.

"Saya pribadi maupun sebagai Menko Kumham Imipas yang juga menjadi anggota Komite Reformasi Polri sangat prihatin dan menyesalkan peristiwa ini terjadi. Saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Arianto Tawakal," tutup Yusril.

Sekadar diketahui, Arianto Tawakal, siswa Madrasah Tsanawiyah tewas tak lama setelah menjadi korban dugaan penganiayaan oleh Masias Sihaya pada Kamis (19/2).

 

