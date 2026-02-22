Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wali Kota Jakpus Bakal Tindak Tegas Parkir Liar di Pasar Senen hingga Tanah Abang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |02:15 WIB
Wali Kota Jakpus Bakal Tindak Tegas Parkir Liar di Pasar Senen hingga Tanah Abang
Wali Kota Jakpus Bakal Tindak Tegas Parkir Liar di Pasar Senen hingga Tanah Abang (Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, menegaskan pihaknya tak segan menindak parkir liar di kawasan Pasar Senen dan Tanah Abang. Penindakan tegas ini dilaksanakan sesuai arahan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Iya, apa pun bentuk pelanggaran, sebagaimana arahan Bapak Gubernur, apa pun bentuknya, harus ditindak," ucap Arifin saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (21/2/2026).

Ia mengakui penertiban parkir termasuk juru parkir liarnya tentunya tidak bisa dilaksanakan dengan waktu singkat. Kini untuk mencegah praktik parkir liar, pihaknya menyiagakan petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP di sejumlah lokasi guna melakukan pengawasan.

"Ya memang tidak bisa sehari selesai. Ya, kita harus terus-menerus dan anggota Satpol PP, Dishub kita tempatkan anggota di situ," ujarnya.

Arifin mengaku sejumlah jukir liar yang meresahkan warga kini telah ditindak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202830//rupiah-B5dp_large.jpg
Begini Cara Jakarta Tingkatkan Pendapatan Daerah Lewat Pelestarian Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/338/3202503//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-nVlh_large.jpg
Pramono Dukung Polisi Tindak Tegas Jukir Liar di Tanah Abang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/338/3202131//pemerintah-KkbO_large.jpg
Bayar Parkir Rp100 Ribu di Tanah Abang, Rano Karno Geram dan Libatkan TNI Sikat Preman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/338/3202083//viral-PDSa_large.jpg
Nih Tampang Preman Tanah Abang yang Getok Tarif Parkir hingga Rp100 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/338/3202079//tukang_parkir-Mohq_large.jpg
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu di Pasar Tanah Abang, 8 Jukir Liar Digelandang ke Polsek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/338/3201681//viral-zBaM_large.jpg
Jakarta Darurat Jalan Berlubang, Pemprov DKI Sebar Spanduk dan Pasukan Kuning
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement