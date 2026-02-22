Wali Kota Jakpus Bakal Tindak Tegas Parkir Liar di Pasar Senen hingga Tanah Abang

Wali Kota Jakpus Bakal Tindak Tegas Parkir Liar di Pasar Senen hingga Tanah Abang (Danandaya)

JAKARTA - Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, menegaskan pihaknya tak segan menindak parkir liar di kawasan Pasar Senen dan Tanah Abang. Penindakan tegas ini dilaksanakan sesuai arahan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Iya, apa pun bentuk pelanggaran, sebagaimana arahan Bapak Gubernur, apa pun bentuknya, harus ditindak," ucap Arifin saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (21/2/2026).

Ia mengakui penertiban parkir termasuk juru parkir liarnya tentunya tidak bisa dilaksanakan dengan waktu singkat. Kini untuk mencegah praktik parkir liar, pihaknya menyiagakan petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP di sejumlah lokasi guna melakukan pengawasan.

"Ya memang tidak bisa sehari selesai. Ya, kita harus terus-menerus dan anggota Satpol PP, Dishub kita tempatkan anggota di situ," ujarnya.

Arifin mengaku sejumlah jukir liar yang meresahkan warga kini telah ditindak.