HOME NEWS NASIONAL

Ketua BEM UGM Diteror, Natalius Pigai: Bukan dari Pemerintah!

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |02:12 WIB
Ketua BEM UGM Diteror, Natalius Pigai: Bukan dari Pemerintah!
Ketua BEM UGM Diteror, Natalius Pigai: Bukan dari Pemerintah! (Nur Khabibi)
JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan teror yang diterima Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, bukan dari pemerintah. Tiyo mengaku diteror usai menyuarakan peristiwa meninggalnya siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Teror semacam ini, yang jelas saya menegaskan, pemerintah tidak pernah. Tidak akan pernah," kata Pigai saat ditemui di kantornya, Jumat (20/2/2026). 

Pigai menyatakan dirinya belum mengetahui secara detail perihal teror yang dimaksud. 

"Kita belum pernah membaca apa bentuk terornya ya. Kita juga tidak tahu siapa yang mengirimkan," ujarnya. 

Ia melanjutkan, Presiden RI, Prabowo sudah menegaskan hukum tidak akan dijadikan alat untuk membungkam kritik. 

