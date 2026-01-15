Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diteror, Aktivis Greenpeace dan Kreator Konten Lapor Polisi

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |00:58 WIB
Diteror, Aktivis Greenpeace dan Kreator Konten Lapor Polisi
Aktivis Greenpeace dan kreator konten lapor polisi usai diteror (Foto: Rohman Wibowo/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Aktivis lingkungan Greenpeace, Iqbal Damanik, dan kreator konten Yansen melaporkan dugaan teror yang mereka terima setelah menyuarakan kritik soal penanganan bencana banjir di Sumatera.

Keduanya didampingi sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Gema Gita, salah satu advokat tim tersebut, menekankan teror yang dialami Iqbal dan Yansen merupakan suatu tindak pidana.

Sehingga, pelaku atau peneror mesti diproses secara hukum. Gema menyebut teror yang dialami para pengkritik kebijakan bersifat berulang dan terpola.

“Kami sebenarnya mendorong pihak kepolisian untuk memandang kasus ini secara holistik dan lebih makro, bahwa ini bukan sekadar ancaman, tetapi ada motif-motif politis yang kemudian memicu adanya ancaman tersebut,” kata Gema saat sela pelaporan di Bareskrim Polri, Rabu (14/1/2026).

Gema menegaskan, Yansen mendapati teror berulang yang mengancam keselamatan diri dan keluarganya setelah menanggapi penanganan korban bencana di Sumatera.

Sejalan dengan itu, Iqbal Damanik yang berstatus sebagai aktivis lingkungan juga diteror dengan dampak serupa. Kata Gema, teror semacam ini memperlihatkan realitas bagaimana suara kritis atas kerja-kerja pemerintah diredam.

“Jadi, bukan hanya bentuk ancaman biasa, bukan bentuk intimidasi biasa, tetapi sudah pada dugaan tindak pidana teror yang menyebabkan ketakutan secara meluas,” kata Gema.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184310/densus-MObq_large.jpg
Kelompok Teror Manfaatkan Medsos dan Game Online Merekrut Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/512/3162168/teroris-hDSP_large.jpg
Ancaman Terorisme Masih Mengintai Jateng, Densus 88 Ajak Masyarakat Bersinergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/338/3157109/teroris-ndM6_large.jpg
Densus Ungkap Peran Tersangka Teroris yang Ditangkap di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/338/3156876/teroris-eCcS_large.jpg
Densus 88 Antiteror Polri Tangkap Terduga Teroris di Rumpin Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148466/pesawat-kZxr_large.jpg
Densus Koordinasi dengan Otoritas Saudi Usut Pelaku Teror Bom Pesawat Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/609/3141776/teroris-cjiV_large.jpg
Densus 88 Tangkap Siswa SMA Terlibat Terorisme, Ibu Pelaku: Anak Saya Hanya Ngajar Tahfiz Quran!  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement