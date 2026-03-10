Trump: Perang AS-Israel di Iran Segera Berakhir!

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut, perang di Iran akan segera berakhir setelah menyebut 10 hari perang terakhir, yang telah menyebabkan kehancuran di Iran, sebagai "ekspedisi jangka pendek". Ribuan orang tewas akibat perang tersebut.

Berbicara kepada media di Doral, Florida, Trump mengklaim bahwa AS dan Israel telah menyerang 5.000 target sejak perang dimulai pada 28 Februari, ketika Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei terbunuh.

Trump berbicara ketika kelompok garis keras Iran menunjukkan kesetiaan kepada Pemimpin Tertinggi yang baru, Mojtaba Khamenei, putra mantan pemimpin tertinggi yang pengangkatannya dikonfirmasi pada hari Minggu di tengah serangan AS-Israel.

Namun Trump tetap mengancam serangan yang lebih besar terhadap Iran jika terus memblokir pengiriman di Selat Hormuz, yang telah menyebabkan lonjakan besar harga minyak, dengan minyak mentah Brent, patokan internasional, pada satu titik mencapai lebih dari $119 per barel.

‘’Saya tidak akan membiarkan rezim teroris menyandera dunia dan mencoba menghentikan pasokan minyak global. Dan jika Iran melakukan sesuatu untuk itu, mereka akan dihantam dengan tingkat yang jauh lebih berat,” kata Trump dilansir Al Jazeera, Senin (10/3/2026).

Trump mengatakan AS mengakhiri ancaman di Selat Hormuz, menawarkan asuransi risiko politik kepada kapal tanker yang beroperasi di Teluk. “Mungkin kita akan ikut bersama mereka untuk perlindungan,”ujar Trump.