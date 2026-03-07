Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

SpongeBob, Iron Man dan Call of Duty: Di Balik Perang Meme AS Lawan Iran

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |22:49 WIB
SpongeBob, Iron Man dan Call of Duty: Di Balik Perang Meme AS Lawan Iran
SpongeBob (Foto: Ilustrasi/Ist)
A
A
A

WASHINGTON – Video Gedung Putih dimulai dengan adegan dari "Call of Duty," gim tembak-menembak orang pertama yang penuh aksi. Video tersebut kemudian dengan cepat berpindah ke gambar jet tempur yang meluncur dari kapal induk, rudal yang melesat di langit, dan target yang meledak dalam gerak lambat—semuanya diiringi dentuman lagu "Bonfire" milik rapper Childish Gambino dan narator bersuara berat yang menyatakan, "kita memenangkan pertarungan ini."

Skor eliminasi (kill score) "Call of Duty," yang menunjukkan nilai numerik yang diperoleh saat melumpuhkan musuh, muncul setelah setiap ledakan. Ditonton lebih dari 58 juta kali, video tersebut merupakan bagian dari kampanye media sosial yang diluncurkan pemerintahan Trump untuk "menjual" kampanye pengebomannya terhadap Iran kepada publik Amerika Serikat (AS).

Grafik dan pengarahan (briefing) tenang yang mendefinisikan konflik masa lalu sebagian besar telah digantikan oleh kampanye hubungan masyarakat yang dirancang dengan nuansa video gim. Kampanye ini memamerkan kecanggihan teknologi dan mematikan militer AS, memperlihatkan pesawat siluman yang membelah awan dan target yang meledak layaknya film Hollywood saat bola api memenuhi layar diiringi musik.

Jika pemerintahan sebelumnya sering menggunakan kampanye hubungan masyarakat di awal konflik untuk menjelaskan mengapa AS berperang, kali ini pesannya adalah tentang bagaimana AS berperang—dengan nada keberanian yang menjadi ciri khasnya.

Dirilis oleh Gedung Putih dan Pentagon di platform X, TikTok, dan Instagram, video-video tersebut sarat dengan referensi budaya populer, musik yang memacu adrenalin, serta cuplikan dari film aksi "berotot". Video-video ini telah ditonton jutaan kali dan dibagikan secara luas di media sosial oleh akun-akun pro-Trump.

"Dulu, ini membutuhkan waktu dan banyak pengetahuan," kata Craig Silverman, seorang peneliti dan salah satu pendiri Indicator, sebuah buletin dan situs web yang didedikasikan untuk mengungkap penipuan digital. "Sekarang, seorang manajer media sosial di Gedung Putih bisa bermain-main dengan salah satu alat ini selama setengah jam dan menghasilkan sesuatu yang terlihat cukup bagus."

Kritik Atas "Gamifikasi" Perang

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/18/3205576/iran-8JCY_large.jpg
Kecam Serangan Iran, Menlu Negara Teluk Minta Hormati Hukum Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/18/3205585/kemlu-o0sm_large.jpg
Kapal Musaffah 2 Meledak di Selat Hormuz, Kemlu: 3 WNI Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205570/jusuf_kalla-Bmhz_large.jpg
AS-Israel Serang Iran, JK Sebut Board of Peace Perlu Dikoreksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/18/3205466/viral-9uS4_large.jpg
Tel Aviv Bak Neraka Usai Dihujani Rudal Balistik Iran, Api Berkobar di Sejumlah Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205356/pemerintah-wC9N_large.jpg
Perang Makin Membara, Proses Evakuasi WNI di Iran Dimulai Hari Ini Secara Bertahap Lewat Azerbaijan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205075/rekaman_idf-jbN3_large.jpg
Pakar Pertahanan Ungkap Taktik Iran Kecoh Serangan Udara Israel, Pakai Lukisan Tanah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement