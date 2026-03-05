Pakar Pertahanan Ungkap Taktik Iran Kecoh Serangan Udara Israel, Pakai Lukisan Tanah!

JAKARTA - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menunjukkan rekaman yang menunjukkan serangan udara terhadap helikopter Mi-17 Iran. Dalam rekaman itu, tampak pesawat yang menjadi target militer tersebut "hancur".

Namun, keaslian tentang objek yakni helikopter Mi-17 pada video tersebut menjadi pertanyaan.

Analis independen yang fokus pada pertahanan dan keamanan, Patricia Marins, menunjukkan di X dugaan serangan terhadap helikopter tersebut mungkin berupa lukisan anamorfik di aspal, bukan pesawat operasional sebenarnya.

Melansir Money Control, Kamis (5/3/2026), Marins menyarankan, Iran mungkin menggunakan seni tanah berskala besar untuk mengelabui serangan udara Israel dan AS.

Ia juga merujuk pada taktik serupa yang diduga digunakan Rusia selama fase perang tahun 2023 di Ukraina untuk menyesatkan citra satelit.

Rekaman yang diterbitkan IDF menunjukkan serangan udara terhadap sekelompok tentara Iran yang mengoperasikan sistem pertahanan udara dan menargetkan helikopter Mi-17 buatan Rusia yang digunakan oleh tentara Iran.

“Angkatan udara terus menyerang kemampuan udara rezim Iran,” kata militer.