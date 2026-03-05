Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pakar Pertahanan Ungkap Taktik Iran Kecoh Serangan Udara Israel, Pakai Lukisan Tanah!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |08:49 WIB
Pakar Pertahanan Ungkap Taktik Iran Kecoh Serangan Udara Israel, Pakai Lukisan Tanah!
Pakar Pertahanan Ungkap Taktik Iran Kecoh Serangan Udara Israel, Pakai Lukisan Tanah! (Dok IDF)
A
A
A

JAKARTA - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menunjukkan rekaman yang menunjukkan serangan udara terhadap helikopter Mi-17 Iran. Dalam rekaman itu, tampak pesawat yang menjadi target militer tersebut "hancur".

Namun, keaslian tentang objek yakni helikopter Mi-17 pada video tersebut menjadi pertanyaan. 

Analis independen yang fokus pada pertahanan dan keamanan, Patricia Marins, menunjukkan di X dugaan serangan terhadap helikopter tersebut mungkin berupa lukisan anamorfik di aspal, bukan pesawat operasional sebenarnya.

Melansir Money Control, Kamis (5/3/2026), Marins menyarankan, Iran mungkin menggunakan seni tanah berskala besar untuk mengelabui serangan udara Israel dan AS. 

Ia juga merujuk pada taktik serupa yang diduga digunakan Rusia selama fase perang tahun 2023 di Ukraina untuk menyesatkan citra satelit.

Rekaman yang diterbitkan IDF menunjukkan serangan udara terhadap sekelompok tentara Iran yang mengoperasikan sistem pertahanan udara dan menargetkan helikopter Mi-17 buatan Rusia yang digunakan oleh tentara Iran.

“Angkatan udara terus menyerang kemampuan udara rezim Iran,” kata militer.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205048/mantan_presiden_iran-7kzC_large.jpg
Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dikabarkan Masih Hidup Usai Dirumorkan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205050/demokrat-Nkmi_large.jpg
AHY Ungkap Pesan SBY ke Prabowo Terkait Konflik AS-Israel dan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205045/perang-CqvW_large.jpg
Kapal Selam AS Tenggelamkan Kapal Iran, Serangan Torpedo Pertama sejak Perang Dunia II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204849/viral-U1vp_large.jpg
Eks Jenderal TNI Sebut Ada Peran Intelijen Terkait Serangan AS-Israel ke Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/18/3204843/viral-Ie6K_large.jpg
Terungkap! Ini Cara Israel Mengetahui Lokasi Khamenei dan Lakukan Serangan Secara Presisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/18/3204840/viral-zPkf_large.jpg
AS-Israel Bombardir Iran, China Akhirnya Turun Tangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement