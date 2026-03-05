Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Uang Korupsi Bupati Pekalongan, KPK: Rp24 Miliar Bisa Bangun 400 Rumah atau Jalan 60 KM

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |00:53 WIB
Uang Korupsi Bupati Pekalongan, KPK: Rp24 Miliar Bisa Bangun 400 Rumah atau Jalan 60 KM
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, uang Rp24 miliar yang merupakan kerugian negara dari kasus korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR), bisa digunakan untuk membangun 400 rumah di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers penahanan Fadia, Rabu (4/3/2026).

Asep mengungkapkan, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) yang merupakan perusahaan buatan keluarga Fadia menerima transaksi Rp46 miliar dari kontrak dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan sepanjang 2023–2026. Padahal, uang yang digunakan untuk membayar pegawai outsourcing hanya sebesar Rp22 miliar.

"Rp24 miliar itu kalau dibuatkan rumah layak huni di masyarakat Pekalongan dengan indeks per rumah Rp50 juta, itu bisa sekitar 400-an rumah," kata Asep.

Asep melanjutkan, jika jumlah yang sama digunakan untuk membangun jalan kabupaten, maka bisa membiayai pembangunan hingga puluhan kilometer (km).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205013/bupati_pekalongan-yRDM_large.jpg
Kronologi OTT Bupati Pekalongan, Diciduk KPK saat Isi Daya Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204062/kpk-TsWv_large.jpg
OTT Pejabat Bea Cukai, KPK Sita Rp5,19 Miliar dari Dua Safe House
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203772/korupsi-tylx_large.jpg
Publikasi Uang Sitaan Korupsi Dinilai Perkuat Pengawasan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202839/kpk-X1d7_large.jpg
Mitigasi Korupsi, KPK Koordinasi dengan Kemenkeu dan Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202350/korupsi-VL0k_large.jpg
Istana Prihatin Indeks Persepsi Korupsi Merosot: Pekerjaan Rumah Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202346/advokat-r0i3_large.jpg
Advokat Marcella Santoso Dituntut 17 Tahun Penjara Terkait Suap dan TPPU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement