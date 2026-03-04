Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Baku Tembak Pecah! Pentolan KKB Tewas Diberondong Pasukan TNI, 7 Anggotanya Ditangkap

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |11:48 WIB
Baku Tembak Pecah! Pentolan KKB Tewas Diberondong Pasukan TNI, 7 Anggotanya Ditangkap
Pentolan KKB Tewas Diberondong Pasukan TNI, 7 Anggotanya Ditangkap
A
A
A

MIMIKA –Tim Patroli Koops TNI Papua terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dalam insiden tersebut, satu komandan KKB tewas dan tujuh lainnya ditangkap.

Sementara, seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban penembakan KKB Papua berhasil diselamatkan.

Kepala Penerangan Koops TNI Papua, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, mengatakan, aksi bermula saat kelompok bersenjata melepaskan tembakan di sekitar permukiman warga.

“Seorang ibu rumah tangga mengalami luka tembak dibagian tangan dan kaki akibat serangan KKB,” ujar Wirya kepada Okezone, Rabu (4/3/2026).

Personel patroli yang menerima laporan warga langsung bergerak cepat menuju lokasi, mengamankan situasi, serta mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan.

Namun kelompok bersenjata kembali melakukan penyerangan saat aparat sedang mengevakuasi korban.

“Kelompok bersenjata menembaki personel yang sedang melaksanakan pengamanan dan evakuasi. Tim patroli membalas tembakan secara terukur, sehingga satu pelaku tewas dan enam lainnya berhasil diamankan,” ujarnya.

 

